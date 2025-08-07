В Уфе начали строить новый математический лицей-интернат

В Уфе состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание республиканского математического лицея-интерната. Проект реализуется в рамках национальной программы «Молодежь и дети» и рассчитан на 360 учебных мест с возможностью проживания 250 учеников.
Глава региона Радий Хабиров, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул значимость этого объекта для развития образования в республике. По его словам, лицей станет «кузницей кадров» для талантливых школьников со всей Башкирии. Учебное заведение разместится на улице Менделеева, рядом с выставочным центром «Уфа Экспо», и примет учащихся 6−11 классов.
Будущий лицей займет площадь более 22 тысяч квадратных метров. Шестиэтажное здание будет включать современные учебные аудитории, жилые корпуса, спортивные залы, столовую и библиотеку. Завершение строительства запланировано на 2027−2028 годы.
Финансирование проекта составит три миллиарда рублей, причем 2,5 миллиарда поступит из федерального бюджета.
