В Уфе начали строить новый математический лицей-интернат

Глава региона Радий Хабиров, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул значимость этого объекта для развития образования в республике. По его словам, лицей станет «кузницей кадров» для талантливых школьников со всей Башкирии. Учебное заведение разместится на улице Менделеева, рядом с выставочным центром «Уфа Экспо», и примет учащихся 6−11 классов.