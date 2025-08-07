Ричмонд
В Самаре открылась выставка «Дорога в рай» художника Владимира Пронина

7 августа в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открылась персональная выставка известного российского художника Владимира Пронина — «Дорога в рай» (0+).

Экспозиция представила десятки его работ в стиле «орнаментального неосимволизма» — авторском направлении, сочетающем реализм и декоративные узоры с элементами золотого орнамента и фантастическими мотивами.

Владимир Пронин — член Союза дизайнеров России и Евразийского союза художников, признанный мастер с более чем 50-летним опытом, чьи работы выставлялись в Государственной Думе, Управлении делами Президента России и зарубежом.

Выставка продолжит работу в «Новом пространстве» по адресу проспект Ленина, 14а до 14 сентября. Вход — свободный.

А сегодня, 7 августа, в 18:00 в Самарском художественном музее пройдет открытие выставки графики Георгия Кикина «Путник» (0+).

