В Ростовской области зарегистрировали 6,7 тысячи заведений общепита

В Ростовской области существуют 6,7 тысячи объектов общепита более чем на 307 тысяч мест, 409 из которых — летние площадки. В связи с этим был принят закон, регулирующий период работы сезонных кафе и веранд. Об этом в Telegram рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.
— Принятие областного закона совсем не случайно. Ранее период функционирования летних площадок предприятий общепита не был законодательно закреплен, в связи с чем рестораны и кафе несли большие расходы по их постоянному монтажу и демонтажу, — пояснила Ирина Гелас.
Новые правила разработали совместно с федеральными ведомствами, бизнесом и общественностью. Теперь муниципалитеты смогут сами устанавливать сезонность работы летних кафе и определять требования к их обустройству.
Подпишись на нас в Telegram.