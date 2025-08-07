В Ростовской области зарегистрировали 6,7 тысячи заведений общепита

В Ростовской области существуют 6,7 тысячи объектов общепита более чем на 307 тысяч мест, 409 из которых — летние площадки. В связи с этим был принят закон, регулирующий период работы сезонных кафе и веранд. Об этом в Telegram рассказала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Гелас.