Свердловский минздрав, УГМУ и УрФУ заключили соглашение о подготовке медкадров

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун и президент Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров подписали в Екатеринбурге соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Вуз-регион», сообщил пресс-центр областного минздрава.

Источник: Коммерсантъ

Стороны договорились о создании современных образовательных программ, о развитии практической подготовки студентов УГМУ в больницах Свердловской области, о совместной научной работе.

«У нас огромное поле взаимодействия, включая мониторинг демографической ситуации, аудит деятельности медорганизаций, прогнозирование потребности системы здравоохранения в кадрах, их подготовку. Оба вуза являются новаторами в научных разработках», — отметила Татьяна Савинова.

По данным hh.ru, в августе 2025 года в Свердловской области наблюдалась серьезная нехватка врачей: на одну вакансию приходится 0,5 резюме. Регион занимает второе место по дефициту медицинских кадров в Уральском федеральном округе. Сейчас в регионе открыто около 3,8 тыс. вакансий врачей (40% от общего числа в УрФО).