Свердловский минздрав, УГМУ и УрФУ заключили соглашение о подготовке медкадров

По данным hh.ru, в августе 2025 года в Свердловской области наблюдалась серьезная нехватка врачей: на одну вакансию приходится 0,5 резюме. Регион занимает второе место по дефициту медицинских кадров в Уральском федеральном округе. Сейчас в регионе открыто около 3,8 тыс. вакансий врачей (40% от общего числа в УрФО).