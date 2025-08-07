В Самарской области ветеран СВО открыл кожевенную мастерскую

Служба занятости Самарской области приоритетно содействует трудоустройству участников СВО и их семей. Никита Ленкша из Ставропольского района, творческий человек с интересом к кожевенному делу, начал заниматься этим ремеслом ещё до участия в спецоперации. После возвращения он решил открыть собственное дело, так как офисная работа не подходила из-за травмы спины.