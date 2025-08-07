В Самарской области ветеран СВО открыл кожевенную мастерскую

Служба занятости Самарской области приоритетно содействует трудоустройству участников СВО и их семей. Никита Ленкша из Ставропольского района, творческий человек с интересом к кожевенному делу, начал заниматься этим ремеслом ещё до участия в спецоперации. После возвращения он решил открыть собственное дело, так как офисная работа не подходила из-за травмы спины.
При поддержке жены и центра занятости Никита открыл индивидуальное предпринимательство. Служба занятости помогла с оформлением документов, составлением бизнес-плана и предоставила финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. На полученные средства он закупил оборудование для работы с кожей и открыл мастерскую «Медвежий угол».
Сегодня Никита вручную изготавливает кожаные изделия: кошельки, ремни, обложки, браслеты и другие аксессуары. Продукция реализуется через ярмарки и соцсети, в планах — выход на маркетплейсы, расширение производства и создание рабочих мест.
История Никиты — пример того, как при поддержке центра занятости можно превратить хобби в устойчивый бизнес.
