Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве подрядчик отремонтировал новостройку после обращения жильцов в КГК

В Могилеве новостройку отремонтировали после обращения жильцов в Госконтроль.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве подрядчик отремонтировал новостройку после обращения жильцов в КГК. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

В пресс-службе сообщили, что жильцы одной из новостроек в Могилеве обратились в Комитет госконтроля по Могилевской области. Они сообщили, что более трех лет в жилом доме не были устранены недостатки, обнаруженные после его приемки в эксплуатацию.

В частности, в многоэтажном доме затекала крыша, на стенах подъезда были трещины и отслоение отделочного слоя, а также на полу частично отваливалась плитка.

«Все эти недоделки подрядчик не ликвидировал, несмотря на решение суда о понуждении его устранить все выявленные дефекты», — отметили в ведомстве.

После того, как в ситуацию вмешался областной Комитет госконтроля, то все строительные недостатки были устранены. В пресс-службе обратили внимание, что подрядчик отремонтировал крышу, стены и покрытие пола из плитки.

Ранее таможня Беларуси сказала о сотнях обращений из-за мошенничества с покупкой авто.

Тем временем Мингорисполком сказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день.

А еще жительница Могилева пойдет под суд, сделав массажи на 150 тысяч рублей.