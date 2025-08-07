В Могилеве подрядчик отремонтировал новостройку после обращения жильцов в КГК. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
В пресс-службе сообщили, что жильцы одной из новостроек в Могилеве обратились в Комитет госконтроля по Могилевской области. Они сообщили, что более трех лет в жилом доме не были устранены недостатки, обнаруженные после его приемки в эксплуатацию.
В частности, в многоэтажном доме затекала крыша, на стенах подъезда были трещины и отслоение отделочного слоя, а также на полу частично отваливалась плитка.
«Все эти недоделки подрядчик не ликвидировал, несмотря на решение суда о понуждении его устранить все выявленные дефекты», — отметили в ведомстве.
После того, как в ситуацию вмешался областной Комитет госконтроля, то все строительные недостатки были устранены. В пресс-службе обратили внимание, что подрядчик отремонтировал крышу, стены и покрытие пола из плитки.
