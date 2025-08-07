В Могилеве подрядчик отремонтировал новостройку после обращения жильцов в КГК

В пресс-службе сообщили, что жильцы одной из новостроек в Могилеве обратились в Комитет госконтроля по Могилевской области. Они сообщили, что более трех лет в жилом доме не были устранены недостатки, обнаруженные после его приемки в эксплуатацию.