В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС

По мнению авторов законопроекта, его принятие обусловлено необходимостью пресечения случаев злоупотребления в сфере ценообразования, особенно в условиях, когда потребители оказываются в уязвимом положении. В документе приводятся примеры, как в периоды кризисных явлений, чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, а также массовых задержек транспорта фиксируются значительные случаи необоснованного роста цен, в том числе на товары и услуги первой необходимости, в частности, рост цен на такси во время теракта в «Крокус сити холле» и повышение стоимости бутылки воды в аэропортах при задержке рейсов.