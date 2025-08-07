Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре поезда в Крым задерживаются в пути

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Девять поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути, четыре из них в направлении полуострова и пять — оттуда, сообщает компания-перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Источник: © РИА Новости

«В пути следования задерживаются поезда “Таврия”. Время задержки на 15.00 мск: в Крым: № 173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, № 28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа, № 474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час», — говорится в сообщении перевозчика.

Уточняется, что из Крыма с задержками следуют пять поездов: отправлением 6 августа — № 178 Симферополь — Санкт-Петербург, задержка 6,5 часов, № 174 Евпатория — Москва, задержка 5,5 часов, № 92 Севастополь — Москва, задержка 6,5 часов, а также отправлением 7 августа — № 98 Симферополь — Москва, задержка 3,5 часа и № 76 Симферополь — Омск, задержка 3 часа.

«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — напомнили в компании.