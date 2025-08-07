Четыре поезда в Крым задерживаются в пути

«В пути следования задерживаются поезда “Таврия”. Время задержки на 15.00 мск: в Крым: № 173 Москва — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 5,5 часов, № 28 Москва — Симферополь, отправлением 06.08, задержка 4 часа, № 179 Санкт-Петербург — Евпатория, отправлением 05.08, задержка 4,5 часа, № 474 Смоленск — Симферополь, отправлением 05.08, задержка 1 час», — говорится в сообщении перевозчика.
Уточняется, что из Крыма с задержками следуют пять поездов: отправлением 6 августа — № 178 Симферополь — Санкт-Петербург, задержка 6,5 часов, № 174 Евпатория — Москва, задержка 5,5 часов, № 92 Севастополь — Москва, задержка 6,5 часов, а также отправлением 7 августа — № 98 Симферополь — Москва, задержка 3,5 часа и № 76 Симферополь — Омск, задержка 3 часа.
«Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути», — напомнили в компании.