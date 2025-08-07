В Перми повысят надёжность теплоснабжения для жителей Свердловского района

Специалисты Пермского филиала компании «Т Плюс» проводят масштабную модернизацию магистральных тепловых сетей на улице Солдатова в Свердловском районе Перми. Эти работы являются частью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025/26 года и направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей микрорайонов Крохалева, Липовая гора и других прилегающих территорий. В рамках проекта планируется заменить 298 метров тепломагистралей, которые находятся в зоне ответственности Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9.