В Перми повысят надёжность теплоснабжения для жителей Свердловского района

Специалисты Пермского филиала компании «Т Плюс» проводят масштабную модернизацию магистральных тепловых сетей на улице Солдатова в Свердловском районе Перми. Эти работы являются частью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025/26 года и направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения жителей микрорайонов Крохалева, Липовая гора и других прилегающих территорий. В рамках проекта планируется заменить 298 метров тепломагистралей, которые находятся в зоне ответственности Пермской ТЭЦ-6 и Пермской ТЭЦ-9.
Участок тепловых сетей, подлежащий реконструкции, был проложен наземным способом ещё в 1970-х годах, в период активного роста жилой застройки Перми. Из-за внешних воздействий окружающей среды коммуникации требуют особого внимания, поэтому при модернизации используются современные трубы с усиленной пенополиуретановой изоляцией, что значительно повышает их долговечность и надёжность.
«Т Плюс» уделяет особое внимание качеству и стабильности теплоснабжения, внедряя передовые технологии и материалы. Новые трубы не только продлевают срок службы инфраструктуры, но и минимизируют риски аварийных ситуаций, обеспечивая комфорт и безопасность для жителей.
«Обновление тепловых сетей — ключевой этап подготовки к отопительному сезону. Мы призываем жителей соблюдать осторожность вблизи строительных площадок: не пересекать ограждения и не оставлять транспорт в зоне проведения работ. Это важно для безопасности людей и своевременного завершения ремонта», — подчеркнул Владислав Маслов, заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс».
Помимо работ на улице Солдатова, в рамках весенне-летней кампании в Перми «Т Плюс» планирует заменить изношенные участки теплосетей на улицах Тургенева, Екатерининской, Самаркандской, проспекте Декабристов, в Тополевом переулке, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.
«Т Плюс» в Перми:
— Обеспечивает теплом 698 социальных объектов, включая детские сады, школы и больницы.
— Снабжает теплом 228 учебных заведений, среди которых вузы и колледжи, и 18 культурных центров.
— Подаёт тепло в 5430 многоквартирных домов.