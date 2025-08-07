В Прикамье собственнику вернули украденный из магазина товар

Суд в Лысьве вынес приговор 41-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в краже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника магазина по продаже автотоваров: из торгового зала была похищена автомобильная шина стоимостью более трех тысяч рублей. Прибыв на место преступления, правоохранители провели осмотр, опросили персонал торговой точки и возможных очевидцев.
Стражи порядка установили личность предполагаемого виновника и задержали его по горячим следам. К этому моменту фигурант успел сбыть похищенную автошину на рынке. На допросе лысьвенец дал признательные показания. Украденную шину сотрудники полиции нашли и вернули в магазин.
Суд приговорил злоумышленника к 160 часам обязательных работ.