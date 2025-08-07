В Прикамье собственнику вернули украденный из магазина товар

В дежурную часть полиции поступил звонок от сотрудника магазина по продаже автотоваров: из торгового зала была похищена автомобильная шина стоимостью более трех тысяч рублей. Прибыв на место преступления, правоохранители провели осмотр, опросили персонал торговой точки и возможных очевидцев.