У уличных продавцов изъяли более тонны арбузов и дынь на юго-западе Петербурга

Незаконную торговлю арбузами и дынями пресекли в Красносельском районе Петербурга в четверг, 7 августа. У продавцов изъяли более тонны бахчевых культур, сообщили в официальном телеграм-канале комитета по контролю за имуществом (ККИ) Северной столицы.

Источник: Официальный канал комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

В результате рейда несанкционированные точки были выявлены и демонтированы вблизи станции метро «Ленинский проспект» и у дома 18 на улице Доблести. Изъято более одной тонны арбузов и дынь.

«Мы продолжаем наводить порядок на улицах города», — добавили в ККИ.

В конце июня во время рейда против уличных торговцев в Петербурге изъяли около полутонны овощей и фруктов.

Выявлять незаконные торговые точки в Петербурге теперь может нейросеть. Первый штраф в 50 тысяч рублей уже выписали владельцу участка в Выборгском районе.