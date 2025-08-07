У уличных продавцов изъяли более тонны арбузов и дынь на юго-западе Петербурга

В результате рейда несанкционированные точки были выявлены и демонтированы вблизи станции метро «Ленинский проспект» и у дома 18 на улице Доблести. Изъято более одной тонны арбузов и дынь.
«Мы продолжаем наводить порядок на улицах города», — добавили в ККИ.
В конце июня во время рейда против уличных торговцев в Петербурге изъяли около полутонны овощей и фруктов.
Выявлять незаконные торговые точки в Петербурге теперь может нейросеть. Первый штраф в 50 тысяч рублей уже выписали владельцу участка в Выборгском районе.