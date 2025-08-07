В Самарской области 8 августа ожидаются гроза и сильный ветер: объявлен жёлтый уровень опасности

ФГБУ «Приволжское УГМС» предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на территории Самарской области.
В четверг, 8 августа, местами по региону ожидается гроза, а днём усиление ветра до 15−18 метров в секунду. В связи с этим установлен жёлтый уровень погодной опасности.
МЧС России рекомендует жителям региона соблюдать меры предосторожности, избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо закреплёнными конструкциями. Особую осторожность следует проявлять на дорогах: водителям важно строго соблюдать правила дорожного движения, сохранять безопасную дистанцию и выбирать скорость с учётом погодных условий.
Следите за оперативной информацией.
Ранее мы писали, что в самарцы могут принять участие в ежегодной переписи воробьев.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.