Еще два села газифицированы в Севастополе

«Единственные в муниципалитете школа и детский сад находятся в Андреевке. Их нужно ремонтировать — оба объекта будем включать в президентскую программу. Еще один крупный объект — это дворец культуры, который совмещен со спортивным объектом. Тоже следует заложить деньги на проектирование и дальнейший ремонт», — обозначил руководитель.