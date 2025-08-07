Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два села газифицированы в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе завершена газификация двух населенных пунктов — Андреевки и Солнечного, об этом по итогам рабочий поездки в Андреевский муниципальный округ сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Один из важных для муниципалитета вопросов: в Андреевке и Солнечном газификация завершена, но теперь нужно вместо старых угольных котельных строить газовые. В рамках инвестиционной программы “Севтеплоэнерго” сейчас идет проектирование новых объектов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, необходимо решить вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.

Также Развожаев оценил ход работ на набережной: территорию благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь уже установили теневые навесы, кабинки для переодевания.

«Единственные в муниципалитете школа и детский сад находятся в Андреевке. Их нужно ремонтировать — оба объекта будем включать в президентскую программу. Еще один крупный объект — это дворец культуры, который совмещен со спортивным объектом. Тоже следует заложить деньги на проектирование и дальнейший ремонт», — обозначил руководитель.

В Солнечном недавно был отремонтирован клуб, на очереди — строительство библиотеки, которая пока размещена в приспособленном помещении, сообщил Развожаев, пообещав, что на эти цели власти постараются заложить средства на следующий год.

Ранее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев сообщал, что в городе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участки 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на этот год.