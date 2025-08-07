Еще два села газифицированы в Севастополе

«Один из важных для муниципалитета вопросов: в Андреевке и Солнечном газификация завершена, но теперь нужно вместо старых угольных котельных строить газовые. В рамках инвестиционной программы “Севтеплоэнерго” сейчас идет проектирование новых объектов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, необходимо решить вопросы, касающиеся развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства.
Также Развожаев оценил ход работ на набережной: территорию благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь уже установили теневые навесы, кабинки для переодевания.
«Единственные в муниципалитете школа и детский сад находятся в Андреевке. Их нужно ремонтировать — оба объекта будем включать в президентскую программу. Еще один крупный объект — это дворец культуры, который совмещен со спортивным объектом. Тоже следует заложить деньги на проектирование и дальнейший ремонт», — обозначил руководитель.
В Солнечном недавно был отремонтирован клуб, на очереди — строительство библиотеки, которая пока размещена в приспособленном помещении, сообщил Развожаев, пообещав, что на эти цели власти постараются заложить средства на следующий год.
Ранее директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев сообщал, что в городе до конца сентября отремонтируют оставшиеся участки 18 дорог из 100, работы на которых были запланированы на этот год.