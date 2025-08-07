Аудитория фестиваля «Наука 0+» за 20 лет достигла 100 млн человек

Фестиваль «Наука 0+», организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в десяти странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.