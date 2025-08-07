Аудитория фестиваля «Наука 0+» за 20 лет достигла 100 млн человек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль «Наука 0+», популяризирующий сферу исследований, за 20 лет привлек более 100 млн человек. Ежегодно его программа включает свыше 10 тыс. мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе дирекции «Наука 0+».
Фестиваль «Наука 0+», организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в десяти странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.
«За годы проведения фестиваля его совокупная аудитория составила более 100 млн человек. Ежегодно в рамках “Наука 0+” организуется более 10 тыс. мероприятий. В России он проходит практически в каждом регионе, а за рубежом к фестивальному сообществу уже присоединились Беларусь, Китай, Куба, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Армения, Азербайджан», — сказали ТАСС в дирекции фестиваля.
В июле фестиваль впервые прошел в Бразилии, в преддверии саммита БРИКС.
Путешествие по истории человеческого познания.
Юбилейная программа фестиваля, темой которого в 2025 году выбрана «Квантовая вселенная», включает сотни мероприятий. В их числе — масштабная выставка «От кремня до кубита: путь человечества», которая пройдет 10−12 октября в Москве. В подготовке экспозиции участвуют крупнейшие научные центры страны.
«Выставка выстроена в формате “Реки времени”: посетители перемещаются сквозь эпохи, проходя через семь интерактивных тематических залов, где воплощена идея непрерывности научного поиска — от первобытности до квантовой эры», — уточнили организаторы.
Экспозиция расскажет о вкладе российской науки в мировую с помощью мультимедийных технологий, AR и VR, масштабных моделей, инсталляций и голограмм. Все экспонаты будут дополнены пояснениями для представителей разных возрастов, пояснили в дирекции фестиваля.