Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь может перекинуться на дома: В Молдове объявлен «желтый» код в связи с высоким риском пожаров

Предупреждение будет действовать с 8 по 14 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На юге и в центре Молдовы объявлен «желтый код» пожарной опасности.

Предупреждение действует в период с 8 по 14 августа.

В затронутых районах прогнозируется исключительная природная опасность возникновения пожаров.

Добавим, что огненная стихия бушует этим летом очень часто.

Сильный пожар вспыхнул вечером 6 августа в селе Шипка, на левом берегу Днестра. Огонь охватил около 73 гектаров и полностью уничтожил семь заброшенных домов. Пламя быстро распространялось из-за ветра и добралось до линий электропередачи. Пожар тушили спасатели и местные жители с тракторами. Причины возгорания пока не установлены.