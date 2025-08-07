Огонь может перекинуться на дома: В Молдове объявлен «желтый» код в связи с высоким риском пожаров

Сильный пожар вспыхнул вечером 6 августа в селе Шипка, на левом берегу Днестра. Огонь охватил около 73 гектаров и полностью уничтожил семь заброшенных домов. Пламя быстро распространялось из-за ветра и добралось до линий электропередачи. Пожар тушили спасатели и местные жители с тракторами. Причины возгорания пока не установлены.