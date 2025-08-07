Олимпийские чемпионы приедут в Пермь, Березники и Соликамск

Программа визита олимпийских чемпионов включает открытый диалог с начинающими спортсменами в Молодежном центре «Кристалл» (Пермь) и во Дворце спорта «Калиец» (Соликамск). Мастер-классы от чемпионов в Перми пройдут в спортивном комплексе «Энергия» и в бассейне «Рекорд», а в Березниках — в бассейне «Кристалл». Кроме того, высокие гости примут участие в церемонии награждения премией «Ведущий спортсмен Прикамья» в Перми и в церемонии открытия профессионального праздника «День физкультурника» на стадионе «Соляная верста» в Соликамске.