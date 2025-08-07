В ГД внесли проект о запрете МФО передавать коллекторам долги с просрочкой

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, запрещающий кредитным и микрофинансовым организациям (МФО) передавать коллекторам долги граждан по кредитам и займам, обязательства по которым просрочены более чем на 60 дней, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в статью 387 Гражданского кодекса в целях установления ограничения на уступку права требований (цессии) по просроченным задолженностям граждан, чтобы, согласно пояснительной записке, «повысить правовую защиту потребителей и снизить социальную напряжённость».
Законопроект вводит запрет на переход права требования по договору кредита или займа, одной из сторон которого является гражданин как потребитель, если к моменту такой передачи обязательства по нему просрочены более чем на 60 календарных дней.
В настоящее время кредитор вправе передать свои права по любой просроченной задолженности независимо от срока просрочки, напоминает Нилов. Это «само по себе является основанием для легального злоупотребления со стороны кредиторов по накоплению процентов по образующейся задолженности должника», считает он.
Одновременно Нилов внес в Госдуму законопроект, носящий сопутствующие изменения в закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”.
Установление соответствующих законодательных ограничений, согласно пояснительной записке к нему, «позволит сбалансировать интересы кредиторов и потребителей, улучшить качество правоприменения и снизить количество конфликтных ситуаций».