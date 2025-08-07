ХК «Лада» и БЕТСИТИ подписали контракт на три года: совместная работа ради развития хоккея

Контракт между тольяттинской «Ладой» и БЕТСИТИ заключен до 2028 года. Документ предусматривает проведение разнообразных акций и мероприятий для болельщиков. Будут организованы конкурсы, лотереи и тематические дни, позволяющие фанатам ближе познакомиться с командой и насладиться игрой.