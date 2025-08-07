ХК «Лада» и БЕТСИТИ подписали контракт на три года: совместная работа ради развития хоккея

Логотип букмекера появится на форме игроков, а болельщиков ждут акции, розыгрыши и специальные мероприятия до 2028 года.
Сегодня на территории спортивного комплекса «Лада-Арена» состоялось знаменательное событие для болельщиков клуба: представители ХК «Лада» и букмекерской компании БЕТСИТИ объявили о начале официального сотрудничества.
Контракт между тольяттинской «Ладой» и БЕТСИТИ заключен до 2028 года. Документ предусматривает проведение разнообразных акций и мероприятий для болельщиков. Будут организованы конкурсы, лотереи и тематические дни, позволяющие фанатам ближе познакомиться с командой и насладиться игрой.
По условиям контракта логотип букмекерской компании разместится на форме игроков, включая рукава и спину, а также на стенах главной арены клуба. Это позволит повысить узнаваемость бренда среди аудитории любителей хоккея.
Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов поблагодарил нового партнера за доверие и отметил важность заключения трехлетнего контракта. По словам функционера, новый партнер клуба вкладывается в популяризацию хоккея и поддержку молодых спортсменов региона.
«Мы уверены, что этот союз принесет пользу нашему клубу и всем болельщикам, ведь благодаря нашим новым партнерам зрители смогут получать больше удовольствия от просмотра матчей и участия в специальных мероприятиях», — добавил Харламов.
Отвечая на вопрос «МК в Самаре» генеральный директор волжан отметил подготовку к первой игре в Тольятти. 8 сентября на «Лада-Арене» подопечные Бориса Миронов принимают «Автомобилист» из Екатеринбурга. К этому дню обещан сюрприз для болельщиков.
«Не буду раскрывать все секреты, болельщики и зрители будут приятно удивлены. Ждем приезд очень популярной музыкальной группы», — заявил Харламов.
Александр Сергеенков, директор по маркетинговым коммуникациям БЕТСИТИ напомнил о легендарной истории хоккея в Тольятти и выразил удовлетворение подписанием договора:
«Нашей целью является поддержка российского спорта и создание дополнительных возможностей для взаимодействия клубов с фанатами. Мы рады начать работу вместе с таким легендарным коллективом, как ХК “Лада”, и надеемся, что наше сотрудничество станет примером эффективного взаимодействия бизнеса и профессионального спорта».
Оба представителя выразили уверенность в успехе совместного проекта и заявили о намерении развивать отношения дальше, расширяя спектр предлагаемых услуг и создавая дополнительные возможности для привлечения внимания общественности к российскому хоккею.
По окончанию мероприятия Александр Харламов вручил Александру Сергеенкову фирменный свитер команды с символическим номером «2028».
Напомним, в ноябре прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Тольятти встретился с болельщиками ХК «Лада». Глава региона пообещал помощь клубу и участие в поиске новых партнеров.