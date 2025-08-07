На пляже в Сочи задержали 12 обнаженных отдыхающих

«Двенадцать голых пловцов задержали на пляже в Сочи. Сегодня в ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором запечатлено, как группа граждан без купальников устроила голый заплыв на пляже поселка Вардане (город Сочи). В УВД по городу Сочи на всех правонарушителей составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — говорится в сообщении.