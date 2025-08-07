Волны похолодания и тепла: когда закончатся дожди в Москве

Столичный регион временами продолжают накрывать дожди различной интенсивности. После недолгого промежутка улучшения погоды в четверг, 7 августа, небо вновь затянули тучи и пошел кратковременный дождь. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, когда наладится погода в Москве и связано ли большое количество осадков с тем, что осень уже не за горами.
По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, связи между участившимися дождями и приближающейся осенью нет. Дело в том, что лету тоже свойственна дождливая погода и обилие осадков.
— Порой в летние месяцы люди гораздо чаще сталкиваются с непогодой, чем осенью. Случаются проливные дожди, которые приносит атмосферный фронт, а также внутримассовые процессы, которые провоцируют внезапное изменение погодных условий: к примеру, днем может быть солнечно, в обед внезапно соберутся тучи и пройдет кратковременный дождь, а затем снова выглянет солнце, — пояснила она.
В ближайшие пять дней в столичном регионе погодой будут управлять именно внутримассовые процессы, отметила Позднякова:
— В субботу местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье осадков не предвидится, в начале недели — кратковременные дожди различной интенсивности: от небольших до умеренных, которые будут связаны с передвижением воздуха, приводящим к ухудшению погоды и обилию осадков.
А температура воздуха днем будет колебаться в пределах плюс 20−25 градусов, ночью — около плюс 12−17 градусов, что также будет способствовать развитию кучево-дождевых облаков, отметила метеоролог.
— Световой день становится короче, поэтому среднесуточная температура воздуха меняется. В таких условиях ожидать потепления не стоит, а вот периодически возникающие дожди вполне могут быть. Но не исключено, что до последней декады августа кратковременные волны похолодания будут сменяться волнами тепла, — сказала Позднякова.
Также Позднякова сообщила, что в августе в Москве уже не ожидается жарких дней: среднесуточная температура будет снижаться и в среднем будет колебаться около плюс 15 градусов.