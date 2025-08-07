Волны похолодания и тепла: когда закончатся дожди в Москве

— Порой в летние месяцы люди гораздо чаще сталкиваются с непогодой, чем осенью. Случаются проливные дожди, которые приносит атмосферный фронт, а также внутримассовые процессы, которые провоцируют внезапное изменение погодных условий: к примеру, днем может быть солнечно, в обед внезапно соберутся тучи и пройдет кратковременный дождь, а затем снова выглянет солнце, — пояснила она.