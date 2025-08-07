В Самарканде проходит форум по развитию технологий ИИ в странах СНГ

На пространстве СНГ уже сформировались подходы к развитию ИИ. Одни делают акцент на нормативной базе и защите данных, другие — на развитии инфраструктуры и научных исследований, третьи — на поддержке стартапов и молодежных инициатив. Но всех нас объединяет стремление к устойчивому, безопасному и инклюзивному развитию.