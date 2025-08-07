Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Районный глава рассказал о замене окон в Сальске после атаки БПЛА

В Сальске продолжают восстановительные работы в домах, пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области продолжают восстановительные работы в зданиях, пострадавших во время атаки БПЛА в ночь на 29 июля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал районный глава Владимир Березовский.

— Продолжается работа по установке окон в поврежденных во время атаки БПЛА домах, — написал Владимир Березовский.

Напомним, ранее чиновник подробно рассказал о том, как город пережил воздушную атаку, которая длилась в течение двух часов. На ж/д станции горели две цистерны и локомотив, а в одном из вагонов пассажирского поезда оказались разбиты стекла. В городе ущерб получили десять многоквартирных и 25 частных домов.

На пересечении улиц Островского и Фрунзе из-за осколочного ранения погиб молодой человек, а при разминировании на пересечении улиц Чернышевского и Льва Толстого скончались два сапера Росгвардии. Еще один человек был ранен на железной дороге, но после медпомощи вернулся к работе по ликвидации последствий случившегося.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше