Защитник Никита Чернов вернулся в самарские «Крылья Советов»

Волжане и столичный «Спартак» договорились об аренде 29-летнего футболиста на этот сезон.
Никита Чернов выступал за «зелено-бело-синих» с июля 2019-го по февраль 2022-го. Провел за самарцев 76 матчей, забил пять мячей и оформил четыре ассиста. В составе москвичей выходил в 80 играх. Есть гол и три результативные передачи.
Соглашение рассчитано на нынешний розыгрыш Премьер-лиги. Причем на чемпионат и Кубок «красно-белые» Чернова не заявляли. Последний раз появлялся на поле в их форме 24 мая. Это была встреча с «Химками» — 5:0.
В Самаре будет играть под 23-м номером.
Недавно Никита поделился впечатлениями от работы с бывшим тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным.
