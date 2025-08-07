Всероссийский забег-эстафета «От Победы к Победе» придет в Братск

Напомним, Избирательная комиссия Иркутской области на заседании зарегистрировала четырех кандидатов на выборах губернатора региона, которые запланированы на 12−14 сентября 2025 года. Двое самовыдвиженцев утратили статус кандидатов, так как не направили документы на регистрацию.