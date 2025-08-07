Всероссийский забег-эстафета «От Победы к Победе» придет в Братск

Масштабная патриотическая акция стартовала в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Всероссийский спортивно-патриотический забег-эстафета «От Победы к Победе» объединит всю Россию и освобожденные провинции китайского Дунбэя.
Священный Огонь Памяти, зажженный у Кремлевской стены, будет пронесен через всю страну профессиональными спортсменами и любителями бега. Финальной точкой эстафеты станут Южно-Сахалинск и Пекин 3 сентября.
Братск примет участие в эстафете 12 августа. Северной столице Приангарья доверено пронести Священный Огонь Победы дистанцию в 2923 метра — это символическая цифра, равная количеству братчан, не вернувшихся с полей сражений.
Всех жителей города приглашают присоединиться к памятному мероприятию. Пробежать памятную дистанцию сможет каждый желающий.
Дата: вторник, 12 августа. Время: 18:00. Место: Мемориал Славы.
