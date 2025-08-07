Три вагона метро в Самаре капитально отремонтировали в 2025 году

Мэр Самары Иван Носков провёл проверку организации работы предприятия «Самарский метрополитен» и осмотрел его материально-техническую базу.
В настоящее время в распоряжении предприятия находятся 35 вагонов, из которых сформировано восемь составов по четыре вагона каждый. Ежегодно метро перевозит свыше 12 млн пассажиров и продолжает оставаться востребованным видом транспорта для работников промышленных предприятий города.
В 2025 году три вагона прошли капитальный ремонт, ещё 15 находятся в очереди.
Иван Носков выразил благодарность главе Самарской области Вячеславу Федорищеву и министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину за внимание, уделяемое строительству новой ветки метрополитена.
Новая линия свяжет жилые районы с историческим центром, что позволит жителям добираться до центра города менее чем за полчаса. Ожидается, что она будет пользоваться большим спросом.
Ранее мы писали, что в Самаре хотят провести капремонт территории у Белого Дома за 20,7 млн рублей.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.