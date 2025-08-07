Дожди, ливни и грозы: самые мокрые округа Москвы

По словам экспертов, резкая смена погоды — вполне обычное явление для лета, особенно для июля и августа. В эти месяцы не стоит удивляться, если в один день столбики термометра поднимутся до плюс 25, а на следующий день температура упадет сразу на 10 градусов и пойдет ливень. Кроме того, второй месяц лета традиционно считается самым влажным.