Дожди, ливни и грозы: самые мокрые округа Москвы

Июль 2025 года запомнился москвичам проливным дождями и затопленными улицами. Новости о ливнях в городе неоднократно появлялись в большинстве информационных интернет-ресурсах о столице. Редакция «Вечерней Москвы» углубилась в тему, проанализировала 785 публикаций в 15 городских Telegram-каналах и выяснила, какие округа Москвы чаще всего упоминались в контексте подтоплений и какими словами рунет описывал происходящее.
Что произошло.
Обильные осадки, накрывшие Москву во второй половине июля, нередко приводили к локальным подтоплениям подземных переходов, парковок и даже станций метро. Неоднократно происходили сбои в движении транспорта, а многие улицы стали напоминать подобие венецианских каналов.
В социальных сетях появилось множество необычных кадров, на которых москвичи запечатлели затопленные парки даже «сап-серфинг» по проезжей части. Неудивительно, что именно непогода стала главной темой обсуждений не только «на кухне», но и в столичных новостных пабликах.
Откуда поступали сообщения.
Благодаря парсеру на базе Telegram API удалось отобрать публикации, где упоминались слова «дождь» или «ливень» в связке с Москвой. После этого оставалось только посмотреть, какие округа в этом контексте упоминались чаще и какие слова авторы постов выбирали для описания ливней. На основе полученной информации была составлена карта с самыми «мокрыми» местами.
Почему затопило не всех.
Интересно, что в городских Telegram-каналах писали не обо всех округах Москвы, хотя непогода настигла большую часть столичной территории. Тем не менее, некоторые районы действительно пострадали значительно меньше остальных. Почему так произошло, объяснила метеоролог Татьяна Позднякова.
— Из-за активной застройки меняется рельеф города, вырастают высотки — и они влияют на движение воздушных масс. Ветер поднимается выше, усиливаются кучевые облака, и ливни становятся мощнее. Поэтому дожди идут неравномерно — где-то с ливнем, где-то без капли, — объяснила специалист.
Словарь дождя.
В то время как синоптики сообщали о кучевых облаках и явлении конвекции, горожане в социальных сетях буквально составили собственный «словарь дождя». «Вечерняя Москва» отобрала слова, которые чаще всего использовали в московских Telegram-каналах в публикациях о ливнях и подтоплениях.
Само собой, самым распространенным словом оказалась «Москва» — ее использовали 494 раза, что составляет более пяти процентов от общего числа слов в «словаре». На втором месте оказался «ливень» — 406 упоминаний (4,18 процента), на третьем — «гроза» (336 раз и 3,46 процента). В список также вошли «ветер» (262 упоминания и 2,7 процента), «дождь» (219 упоминаний и 2,25 процента) и «сильный» (212 раз и 2,18 процента).
Нормальна ли такая погода для Москвы.
Помимо аномальных дождей на город периодически обрушивалась и сильная жара. Такие «погодные качели» вызвали у многих вопрос: а нормальна ли столь переменчивая погода для Москвы, которая находится в зоне умеренного климата?
По словам экспертов, резкая смена погоды — вполне обычное явление для лета, особенно для июля и августа. В эти месяцы не стоит удивляться, если в один день столбики термометра поднимутся до плюс 25, а на следующий день температура упадет сразу на 10 градусов и пойдет ливень. Кроме того, второй месяц лета традиционно считается самым влажным.
Погода в августе.
Несмотря на проливные дожди в конце июля, по словам метеорологов, в августе осадки не будут регулярными. В ближайшее время в столице ожидаются лишь кратковременные дожди, которые будут идти преимущественно днем. Причиной тому вновь станут кучевые облака. Метеоролог Татьяна Позднякова добавила, что серьезных похолоданий в последний месяц лета не ожидается. Однако и жара уже вряд ли вернется в Москву.
До этого в разговоре с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в столице на выходных. По его словам, на этот раз в прогнозах не ожидается ничего сверхъестественного и катастрофического. Погода будет типичной для августа.