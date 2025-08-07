Ричмонд
В Башкирии упростили получение выплат для ветеранов СВО

В Башкирии ветераны СВО смогут получать выплаты автоматически.

Источник: Комсомольская правда

Участники специальной военной операции из Башкирии могут получать ежемесячные выплаты без подачи заявлений. Как пояснили в региональном отделении Социального фонда, деньги будут начисляться автоматически с момента присвоения статуса ветерана боевых действий.

В сумму выплаты, которая после февральской индексации составляет 4 582 рубля 04 копейки, включен пакет социальных льгот. Он предусматривает бесплатные лекарства и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, компенсацию проезда к месту лечения и обратно.

При этом ветеранам не нужно собирать документы и обращаться в госорганы, так как вся информация поступает напрямую от федеральных ведомств.

Отдельно отмечается, что стоимость социального пакета составляет 1 728 рублей 46 копеек и входит в общий размер выплаты.

