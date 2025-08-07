Там Леший бродит! Туристскому проекту «Сказочная карта России» — 15 лет

Благодаря этой инициативе многие сказочные персонажи обрели свою малую родину. А потом некоторые из них получили и официальную регистрацию, заверенную Роспатентом. И все это имеет огромное значение для сохранения нашей культуры и передачи ее следующим поколениям! Например, на моей малой родине в Курской области «прописался» Соловей-разбойник, и в село Березы Дмитриевского района сразу потянулись вереницы туристов. Испокон веков Курская область славится соловьями. Они тут особенно голосистые! У нас проводились соловьиные ярмарки, куда люди приезжали за птичками со всей России. Вот поэтому и Соловей-разбойник, убивающий чудовищ «посвистом соловьиным» живет именно здесь. У нас даже городище сохранилось, где по преданию было жилище Соловья. Археологи доказали, что городище было обитаемо в эпоху Киевской Руси, но не являлось городом, а представляло собой укрепленное поселение. И теперь об этом знают не только куряне, но и вся страна, а в особенности — наши дети!