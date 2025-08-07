Там Леший бродит! Туристскому проекту «Сказочная карта России» — 15 лет

Туристскому проекту «Сказочная карта России» — 15 лет. Все это время историки, краеведы и филологи находят и наносят на карту места возможного рождения или существования сказочных или былинных героев. Фольклорист, преподаватель фольклорного отделения музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, член жюри фольклорного фестиваля «Русское поле» Надежда Крыгина рассказала «Вечерней Москве», в чем главный смысл проекта.
Благодаря этой инициативе многие сказочные персонажи обрели свою малую родину. А потом некоторые из них получили и официальную регистрацию, заверенную Роспатентом. И все это имеет огромное значение для сохранения нашей культуры и передачи ее следующим поколениям! Например, на моей малой родине в Курской области «прописался» Соловей-разбойник, и в село Березы Дмитриевского района сразу потянулись вереницы туристов. Испокон веков Курская область славится соловьями. Они тут особенно голосистые! У нас проводились соловьиные ярмарки, куда люди приезжали за птичками со всей России. Вот поэтому и Соловей-разбойник, убивающий чудовищ «посвистом соловьиным» живет именно здесь. У нас даже городище сохранилось, где по преданию было жилище Соловья. Археологи доказали, что городище было обитаемо в эпоху Киевской Руси, но не являлось городом, а представляло собой укрепленное поселение. И теперь об этом знают не только куряне, но и вся страна, а в особенности — наши дети!
Кострома: модная Снегурочка.
Родиной Снегурочки считается Кострома. По легенде, город носит имя языческой богини, которая послужила прообразом для сказочной героини. Сегодня там находятся резиденция внучки Деда Мороза, Терем и Музей моды Снегурочки. Добраться до города можно поездом за 4 часа с Ярославского вокзала.
Киров: погладить серого волка.
С этого года Кирову присвоен статус официальной родины сказочного персонажа Ивана-царевича. Ведь именно на вятской земле родился художник Виктор Васнецов, автор картины «Иван-царевич на Сером Волке». На ярких представлениях в сказочном парке «Усадьба Ивана-царевича», расположенном на окраине Кирова, расскажут о биографии царевича. Добраться до Кирова можно на поезде с Ярославского вокзала. Время в пути около 12 часов.
Село Кукобой: родина Бабы-яги.
Село Кукобой в Первомайском районе Ярославской области считается родиной Бабы-яги. Здесь 20 лет действует фольклорно-туристический комплекс «Владение Бабы-яги». Поесть пирогов в избушке на курьих ножках, попробовать воду из ручья, откуда пил сам Иван Грозный, можно, отправившись в древнее село с вологодского автовокзала. До места автобус довезет за 2 часа.
Волгоградская область: царевна из дворца.
В прошлом году на «Сказочной карте России» появилось место жительства Царевны-Лебеди из «Сказки о царе Салтане». Это Этнический парк-музей русской сказки им. А. С. Пушкина в Волгоградской области. Царевна встречает гостей в костюме героини картины Михаила Врубеля. Чтобы познакомиться с царевной, нужно добраться до Волгограда, а оттуда — час на электричке до станции «Кировец».
Ростов Великий: дорогой Поповича.
Богатырь Алеша Попович упоминается в древних летописях, поэтому есть все основания считать, что он жил на самом деле. И жил не где-нибудь, а в Ростове Великом! Поэтому в этом городе с каждым годом появляется все больше мест, посвященных былинному богатырю: кафе, пельменные, интерактивный музей, камень с указателями и этнографический музей’Подворье Алеши Поповича и Марьи Искусницы«. А в августе в городском парке проводится праздник “Алеша Попович — русский богатырь “. Дорога до Ростова с Ярославского вокзала займет менее трех часов.
Ялта: персонажи со всего СССР.
Герои былин «прописались» в парке «Поляна сказок» в Ялте. Создателем «Поляны сказок» считается инженер Павел Безруков, приехавший в город после Великой Отечественной войны. Здесь он стал делать фигуры сказочных персонажей из дерева. В 1970 году музей получил официальный статус. Сюда стали привозить скульптуры сказочных героев со всего СССР. Добраться до Ялты можно на поезде, а оттуда 15 минут на автобусе до улицы Кирова.
Ульяновск: говорящие колобки.
Сфотографироваться с колобком можно в Ульяновске. Симбирск (как раньше назывался этот город) считается родиной Колобка благодаря исследованию местного краеведа Сергея Петрова. Он обнаружил, что в симбирском говоре словом «колебятка» называли последний хлеб из квашни. А в сказке старуха испекла колобка, собрав остатки муки, то есть сделала «колебятку». В Ульяновске находится огромное количество памятников колобкам. Добраться до Ульяновска можно за 15 часов с Казанского вокзала.
ЧТО ТАКОЕ «ПРЯЖЕНЫЙ БОК»?
Традиционно колобков готовили, когда в доме заканчивалась мука — из последних ее остатков. Бабке из сказки удается наскрести всего две горсти муки — это около 70 граммов. Из такого количества получается колобок размером чуть больше кулака. Интересен и способ приготовления. Колобков не пекут, а жарят в большом количестве масла. В сказке он поет о себе, что «в масле пряжен». Пряжение — старинная технология, во многом схожая с современной жаркой во фритюре.
РЕЦЕПТ КАШИ ИЗ ТОПОРА.
Понадобится.
Вода — 2,5 стакана;Топор — 1 шт.;Чугунок — 1 шт.;Крупа ячневая — 1 стакан;Масло сливочное — 1 ст. л..
Водица.
Налить в чугунок воду. Как закипит — посолить.
Берем крупу.
Стакан крупы хорошо промыть холодной водой, отправить в чугунок.
Томим в печке.
Довести до кипения в печке.
Для вкуса.
Через 10−15 минут, когда каша впитает воду, добавить ложку масла, перемешать, вынуть из печи.
Финиш.
Положить топор в чугунок.