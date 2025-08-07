Пассажирский транспорт в Минске оборудовали тревожными кнопками

Новшество уже заработало. Как пояснили на предприятии, решение об установке специальных кнопок принято для оперативного пресечения нарушений общественного порядка в городском транспорте.
Основанием для вызова милиционеров будет являться совершение гражданами административных правонарушений и преступлений. Кроме того, тревожная кнопка появилась и в телефонах контролеров. С помощью нее они могут вызвать сотрудников Департамента охраны МВД, если безбилетники попытаются уйти от «административки».
В январе «Минсктранс» сообщил, что в прошлом году число задержанных безбилетников в пассажирском транспорте столицы превысило 100 тысяч человек. Общая сумма штрафа при этом превысила три миллиона рублей.
В данный момент штраф за проезд без квитка составляет от 21 до 42 рублей (от 0,5 до 1 базовой). В Минске, чтобы не покупать талон или жетон, можно приобрести единый проездной на четыре вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай и метро).