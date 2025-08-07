Пассажирский транспорт в Минске оборудовали тревожными кнопками

В данный момент штраф за проезд без квитка составляет от 21 до 42 рублей (от 0,5 до 1 базовой). В Минске, чтобы не покупать талон или жетон, можно приобрести единый проездной на четыре вида транспорта (автобус, троллейбус, трамвай и метро).