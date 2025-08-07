Белорусы увидят красную или «кровавую» Луну в момент затмения 7 сентября

Вместе с тем в планетарии отметили: в зависимости от состояния земной атмосферы Луна может быть и других цветов — от темно-коричневого до светло-красного. Полное затмение Луны случится 7 сентября в период с 18.28 по 23.55. Однако Луна полностью будет скрыта тенью Земли в промежутке с 20.31 до 21.53. А максимальная фаза затмения выпадет на 21.12.