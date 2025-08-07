Водоканал Ростова обратился в суд с жалобой на перенос автобусных маршрутов

Ситуацию с переносом нескольких маршрутов на автовокзал «Центральный» в Ростове-на-Дону теперь рассмотрит кассационная инстанция. С жалобой на предыдущее решение суда обратилась компания ООО «Ростовводоканал». Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел.
Тяжбы между «Ростоводоканалом» и донским минтрансом ведутся с июля 2024 года. В первой инстанции, в Арбитражном суде Ростовской области, поддержали истца. Позже в 15 арбитражном апелляционном суде решение изменили, это произошло в июне 2025 года.
Теперь представители водоканала обратились к кассационную инстанцию — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. 1 августа поступившие материалы приняли к рассмотрению. Заседание назначили на 30 сентября 2025 года.
Напомним, изначально истец оспаривал изменение начального и конечного пунктов в реестре межмуниципальных маршрутов, а также выдачу свидетельств и карт по обновленным направлениям с указанием нового автовокзала.
Речь шла о рейсах, соединяющих Ростов-на-Дону с Новочеркасском, Волгодонском, Шахтами, Новошахтинском, с поселками Персиановский, Зимовники, Коврино, станицами Заветное, Селивановская, Багаевская, а также с хуторами Арпачин и Елкин (автобусы № 358, 610, 611, 612, 658, 717, 790/3, 797, 806, 828, 875/4).
Ранее решение в пользу донского минтранса вынесли после рассмотрения апелляционных жалоб «Автотранспортного предприятия Донское», «Транспортной компании “Система” и “Меркел Бус”.
