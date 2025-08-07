Водоканал Ростова обратился в суд с жалобой на перенос автобусных маршрутов

Тяжбы между «Ростоводоканалом» и донским минтрансом ведутся с июля 2024 года. В первой инстанции, в Арбитражном суде Ростовской области, поддержали истца. Позже в 15 арбитражном апелляционном суде решение изменили, это произошло в июне 2025 года.