«Голос от природы, харизма от родителей»: Елена Ландэ о фуд-блоге, семье и жизни в Мексике

— Готовлю я и правда, только когда хочу. Когда у меня настроение есть. Отклик подписчиков — стимул готовить и я очень благодарна за это. Мои близкие — жуткие аллергики, им нельзя половину того, что я готовлю для роликов. Раздаю, сама ем мало совсем и не любитель сладкого. Так что все десерты отправляются на работу, в школу и знакомым. Я могу готовить бесконечно и все подряд, если есть настрой и если есть, кому это нужно. В холодильнике у меня всегда есть гречка и мясо в каком-то исполнении. А, ну и первое обязательно.