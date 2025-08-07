«Голос от природы, харизма от родителей»: Елена Ландэ о фуд-блоге, семье и жизни в Мексике

В Москве 8 августа в фуд-молле «ДЕПО. Москва» с 12 до 18 часов пройдет фестиваль «Формула здоровья²» при поддержке VK, посвященный здоровому образу жизни. Приглашенными гостями вечера станут: психологи Любовь Розенберг и Анетта Орлова, блогер и звездная бабушка Симона Черноморская, актриса театра «Современник» Ирина Безрукова, балерина Анастасия Волочкова и другие. А в финале вечера к публике выйдет бренд-шеф Елена Ландэ с кулинарным мастер-классом по приготовлению трендовых блюд из арбуза. «Вечерняя Москва» до старта фестиваля пообщалась с Еленой, чтобы узнать, почему именно кулинария стала главным делом ее жизни и как еда может вдохновлять людей.
— По образованию вы маркетолог и клинический психолог. Расскажите, почему тогда именно кулинарный блог? И пригодились ли как-то навыки маркетолога и психолога в жизни и новой деятельности?
— Образование психолога и маркетолога — это симбиоз всего, что нужно вообще в любой профессии. Коммуникация с людьми — это софт скилс, хотя все топят за харды на собеседованиях. В итоге у тебя есть свобода выбора. Я легко меняюсь и адаптируюсь в любой сфере деятельности. Кулинарный блог и кулинарное образование — единственное, что меня не утомляет однообразием. Мне это совсем не сложно и приносит максимум удовольствия. Все потребности закрыты.
— Как ваша семья отнеслась к идее ведения блога? Стало ли это для них неожиданностью?
— Моя семья — моя сила. Меня всегда с детства поддерживали родители абсолютно во всем, такого партнера по жизни я выбрала. 100 процентов поддержка в любых начинаниях. Когда я начала вести блог и завела свое сообщество «Елена Ландэ» в соцсети «ВКонтакте», они отнеслись к этому с большим интересом и одобрением — им важно, что я занимаюсь тем, что люблю.
— Некоторое время вы жили в Мексике, и у вас там даже был собственный ресторан. Расскажите, сильно ли мексиканцы отличаются от россиян? Как жизнь в Мексике повлияла на вас? Может, изменились какие-то пищевые привычки, или подход к приготовлению блюд?
— Мексиканцы нам очень близки по духу. Я бы сказала, русский человек — это симбиоз мексиканца и японца. Парадокс. Все бы ничего, но мне, как коренному москвичу, не хватало ритма и скоростей. Все мне там медленно и слишком расслабленно. Не умеем мы жить в удовольствие, нет стимула двигаться, а в движении — рост. Я открыла для себя мексиканскую и латиноамериканскую кухню с новой аутентичной стороны. Это действительно мировое сокровище. Все новое, чем мы проникаемся, делает нас богаче внутренне, мы находим в себе новые возможности.
— Ваши видео такие честные и простые. Когда вы оцениваете блюдо, вам хочется верить. Скажите, как вам удается быть такой открытой и искренней, и не обращать внимания на камеру?
— Это снова про семью. Меня с детства «зарядили» уверенностью, и я совершенно не прогибаюсь под критикой. Не умею изображать, так как притворяться — это очень энергозатратно и дисгармонично в первую очередь для тебя самого. Я не умею и не хочу учиться обманывать себя. Жизнь слишком интересна без этого.
— Вы как-то говорили, что любите простую еду. Почему? Есть ли условный топ самых любимых блюд?
— Да, я люблю монопродукты, которые и составляют простую еду. Даже если они сложносоставные: сосиски с горошком, например. Просто кусок мяса, просто капуста тушеная, просто борщ, селедка и бородинский хлеб с подсолнечным маслом. Мне это понятно. Меня это не тревожит. Во мне самой столько эмоций, что вдохновение через еду не требуется. Мне важно, чтобы все было понятно и просто.
— В одном из интервью вы рассказывали, что люди не воспринимают ПП-продукты, потому что у них «замылились вкусовые рецепторы». Как по-вашему можно полюбить простую, но полезную еду? Особенно сейчас, при таком изобилии продуктов.
— Слишком мало положительных эмоций, эндорфиновый голод. Время, когда ничто не радует в первую очередь из-за переизбытка выбора. Люди уже не знают что хотят. Правильное питание? Я считаю полезной именно ту еду, которую человек ест в радость, и я против насилия. Заметили, что пропагандисты ЗОЖ достаточно агрессивно пропагандируют свой ЗОЖ — это как грех веры, когда несешь веру на блюде. Тут уже к психологу.
— В комментариях часто отмечают вашу природную харизму и цепляющий голос. Разделяете ли вы это мнение? Эти навыки врожденные, или вы намеренно их развивали? А как вы реагируете на негативные комментарии от пользователей? Чем обычно недовольны подписчики?
— У меня нет хейта совсем. И реагировать не приходится. Я намеренно ничего не развивала — это либо есть, либо этого нет. Я бы никогда не погрузила себя в дискомфорт неестественности. Голос от природы, харизма от родителей. Вряд ли в данных вопросах это моя заслуга, повезло просто.
— Вы рассказывали, что в кулинарии придерживаетесь принципа «Готовлю только тогда, когда сама этого хочу», но в вашем блоге столько рецептов. Неужели это желание возникает так часто? А в обычной жизни вы часто готовите для семьи, или после блога сил не остается? Какая любимая еда у ваших домашних? Критикуют ли они ваши блюда?
— Готовлю я и правда, только когда хочу. Когда у меня настроение есть. Отклик подписчиков — стимул готовить и я очень благодарна за это. Мои близкие — жуткие аллергики, им нельзя половину того, что я готовлю для роликов. Раздаю, сама ем мало совсем и не любитель сладкого. Так что все десерты отправляются на работу, в школу и знакомым. Я могу готовить бесконечно и все подряд, если есть настрой и если есть, кому это нужно. В холодильнике у меня всегда есть гречка и мясо в каком-то исполнении. А, ну и первое обязательно.
— Считаете ли вы, что современная женщина обязана уметь готовить, и что отсутствие этого таланта делает ее плохой хозяйкой и женой?
— Я считаю что никто ничего никому не обязан. Вне зависимости от половой принадлежности. Здорово, когда взрослый человек в состоянии себя прокормить, а накормить — это вторично, и как он это будет делать, никого волновать не должно.
— Как-то вы сказали, что еда сближает людей. Можно ли считать кулинарию своего рода терапией?
— Это магия. Это очень мощный энергетический процесс. В плохом настроении и отравить бутербродом можно. Я не считаю кулинарию терапией, если только кулинар не страдает РПП, стараясь накормить всех вокруг, потому что не может позволить есть себе, но и в этом случае без настоящей терапии не обойтись.
— Если бы вы сами могли есть только одно блюдо в вашем исполнении, что бы это было?
— Борщ с тушенкой. Обожаю.
В некоторых случаях еда действительно становится для человека источником удовольствия, потому что способствуют выработке гормонов радости. Какие именно продукты могут улучшить настроение — в материале «ВМ».