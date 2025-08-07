В Самаре ушла из жизни создатель киностудии «Волга-фильм» Ольга Стась

7 августа на 82-м году жизни ушла Ольга Алексеевна Стась — основатель самарской киностудии «Волга-фильм» и её бессменный директор с 1990 по 2024 год.
Под её руководством студия выпустила около 200 документальных фильмов, 32 из которых стали участниками и лауреатами всероссийских и международных кинофестивалей.
Ольга Алексеевна была лауреатом Губернской премии в области культуры и искусства (2013, 2018, 2024), членом правления Самарского отделения Союза кинематографистов России.
Особое место в её жизни занял Международный фестиваль «Кино — детям», которым она руководила 28 лет. Этот проект стал важной частью культурной жизни региона и дал тысячам детей возможность приобщиться к настоящему киноискусству.
Прощание состоится 8 августа, подробности будут опубликованы на странице Самарского отделения Союза кинематографистов.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.