«Я простой деревенский парень»: актер Дмитрий Журавлев — о шоу «Прятки», страхах и экстриме

— Сложно о себе говорить объективно. Многие знают, что я человек простой. Ко мне можно обращаться по всем вопросам. Может, потому, что я деревенский. Но если сказал, что сделаю, значит, сделаю, несмотря ни на что. Конечно, не все такие — в кадре мы пытаемся показать лучшую сторону себя. Иногда, к сожалению, возникают проблемы в семье или где-то еще, но зрителям это не объяснишь. Им неважно, что там у тебя, — сейчас ты снимаешься в шоу, тебя хотят видеть веселым, каким привыкли. И, как бы ни хотелось, в кадре я не всегда такой, как в жизни, — как и все, стараюсь показать лучшую версию себя.