Велодорожка у Ленинградского моста в Омске начала разрушаться спустя два года после ремонта

Новая велодорожка на развязке у Ленинградского моста в Омске начала разрушаться. Фотографии повреждений появились в социальных сетях. На кадрах видно, что покрытие рассыпалось под воздействием внешних факторов.
Ремонт развязки и самого моста проводила компания «Стройтраст». Работы велись с 2022 по июнь 2024 года. Ленинградский мост был торжественно открыт 12 июня 2024 года, однако уже к декабрю того же года стали заметны проблемы: краска на опорах начала облупляться.
Стоит отметить, что подрядчик также отвечал за ремонт бульвара Архитекторов, который был открыт в конце прошлого месяца. Там также были построены велодорожки. В настоящий момент компания «Стройтраст» занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
На ремонт Ленинградского моста из бюджета было выделено 2 млрд рублей, на благоустройство бульвара Архитекторов — 2,2 млрд рублей, а на ремонт моста у Телецентра — 2,7 млрд рублей.