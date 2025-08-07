Велодорожка у Ленинградского моста в Омске начала разрушаться спустя два года после ремонта

Ремонт развязки и самого моста проводила компания «Стройтраст». Работы велись с 2022 по июнь 2024 года. Ленинградский мост был торжественно открыт 12 июня 2024 года, однако уже к декабрю того же года стали заметны проблемы: краска на опорах начала облупляться.