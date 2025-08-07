Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велодорожка у Ленинградского моста в Омске начала разрушаться спустя два года после ремонта

Об это сообщили омичи в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Новая велодорожка на развязке у Ленинградского моста в Омске начала разрушаться. Фотографии повреждений появились в социальных сетях. На кадрах видно, что покрытие рассыпалось под воздействием внешних факторов.

Ремонт развязки и самого моста проводила компания «Стройтраст». Работы велись с 2022 по июнь 2024 года. Ленинградский мост был торжественно открыт 12 июня 2024 года, однако уже к декабрю того же года стали заметны проблемы: краска на опорах начала облупляться.

Стоит отметить, что подрядчик также отвечал за ремонт бульвара Архитекторов, который был открыт в конце прошлого месяца. Там также были построены велодорожки. В настоящий момент компания «Стройтраст» занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.

На ремонт Ленинградского моста из бюджета было выделено 2 млрд рублей, на благоустройство бульвара Архитекторов — 2,2 млрд рублей, а на ремонт моста у Телецентра — 2,7 млрд рублей.