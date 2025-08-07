Белоруска отсудила у нанимателя задолженность по зарплате в 3000 рублей

Наниматель заключил с женщиной контракт, согласно которому, была установлена тарифная ставка определенного размера. Женщина уточнил, что с начала трудовой деятельности заработная плата рассчитывалась и выплачивалась ей в меньшем размере, чем было указано в документе. Об этом она узнала в момент окончательного расчета при увольнении. Белоруска просила взыскать с ответчика задолженности почти в 3000 рублей.