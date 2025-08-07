Белоруска отсудила у нанимателя задолженность по зарплате в 3000 рублей. Подробности БелТА рассказала официальный представитель Гомельского областного суда Алина Сулейко.
Жительница Мозырского района подала иск в суд о взыскании зарплаты с предприятия транспортной сферы, где она работала два года. В заявлении она указала, что работала контролером пассажирского транспорта в одном из районов области.
Наниматель заключил с женщиной контракт, согласно которому, была установлена тарифная ставка определенного размера. Женщина уточнил, что с начала трудовой деятельности заработная плата рассчитывалась и выплачивалась ей в меньшем размере, чем было указано в документе. Об этом она узнала в момент окончательного расчета при увольнении. Белоруска просила взыскать с ответчика задолженности почти в 3000 рублей.
В суде исковые требования со стороны женщины представитель ответчика не признал. Выяснилось, что у истицы и ответчика были разные по содержанию экземпляры одного и того же контракта, что противоречит действующему законодательству.
Заместитель директора предприятия сообщила, что после заключения контракта с истицей и другими работниками в его тексте были найдены ошибки, касающиеся размеров повышения тарифного оклада. Сотрудникам предложили переподписать те листы контракта, где требовались корректировки. Истица согласилась и указанные листы подписала.
«Вместе с тем в судебном заседании женщина пояснила, что не помнит, чтобы подписывала другие листы контракта, однако не отрицала, что подписи, которые учинены в контракте, имеющемся у ответчика, похожи на ее», — отметили в суде.
Специалисты разъяснили, что уменьшение жительнице Мозырского района размеров оплаты труда по закону считается изменением существенных условий ее труда. Так, наниматель должен был уведомить женщину про указанное в письменном виде не позднее чем за один месяц. Подобного сделано не было. Вместе с тем дополнительное соглашение к уже заключенному истицей контракту сторонами не подписывалось.
При учете всех обстоятельств суд пришел к выводу: оплата труда женщины должна была производиться исходя из условий, указанных в контракте и которые стороны оговорили в момент его заключения (то есть условий экземпляра контракта, который был у сотрудника).
«Следовательно, у ответчика перед истицей образовалась задолженность по заработной плате. Решением суда Гомеля постановлено взыскать с ответчика в пользу истицы указанную задолженность, разрешен и вопрос о судебных расходах», — сообщили в суде.
Ранее Мингорисполком сказал, где школьники будут оставлять телефоны на учебный день.
Тем временем шесть крупных белорусских банков предупредили о сбоях в работе карт 9 августа.
А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».