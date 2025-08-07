Разработан инструмент, позволяющий управлять кислотно-щелочным балансом клеток

Как объясняют Власова и другие ученые, в здоровых клетках тела человека и других живых существ поддерживается строгий кислотно-щелочной баланс, который при этом может существенным образом отличаться для разных клеточных органелл. Его смещение в сторону низкого кислотного pH или высокого щелочного pH вызывает серьезные нарушения в жизнедеятельности клеток, что часто происходит в результате патологических изменений при развитии болезней.