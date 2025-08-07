Последние новости к вечеру 7 августа 2025 года: главные события

Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что, встреча президентов РФ и США состоится в ближайшие несколько дней.
Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии
Количество погибших от суррогатной чачи увеличилось до 10 человек
Представитель Следственного комитета сообщил, что «от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек». Суд арестовал двух женщин-продавщиц — им 30 лет и 71 год — до 4 октября.
Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Астрахани из-за срабатывания сигнализации на борту
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по направлению Москва — Сочи, ушел на запасной аэродром. Предварительно, стали следы задымления в одном из багажных отсеков.
Китайский вирус чикунгунья может появиться в России
Вирус чикунгунья, переносимый комарами вида Aedes, представляет реальную угрозу для России, заявил эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, переносчики могут расширить ареал обитания до южных регионов России уже в ближайшие годы.