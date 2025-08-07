Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 7 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 7 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 7 августа — в проекте Новости Mail.

Путин назвал подходящее место для встречи с Трампом

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что, встреча президентов РФ и США состоится в ближайшие несколько дней.

Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии

Источник: AP 2024

«Я знаю, что мне придется заплатить высокую цену, но я готов. Индия готова», — заявил президент Нарендра Моди. 6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за покупки российской нефти.

Количество погибших от суррогатной чачи увеличилось до 10 человек

Представитель Следственного комитета сообщил, что «от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек». Суд арестовал двух женщин-продавщиц — им 30 лет и 71 год — до 4 октября.

Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Астрахани из-за срабатывания сигнализации на борту

Источник: РИА "Новости"

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший по направлению Москва — Сочи, ушел на запасной аэродром. Предварительно, стали следы задымления в одном из багажных отсеков.

Китайский вирус чикунгунья может появиться в России

Источник: AP 2024

Вирус чикунгунья, переносимый комарами вида Aedes, представляет реальную угрозу для России, заявил эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, переносчики могут расширить ареал обитания до южных регионов России уже в ближайшие годы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше