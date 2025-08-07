Вывел на сцену: ученики и коллеги простились с Борисом Юханановым

— Я был на очень многих его спектаклях, и для меня это всегда было каким-то шоком: «Так можно? Ничего себе! Это же против всех правил!». И это меня восхищало, — рассказал «Известиям» режиссер Клим Шипенко. — Для меня это человек из детства. Они с моим отцом вместе учились. Общение с Борисом для меня всегда было событием, потому что этот человек обладал огромной энергией и острейшим умом. Я чувствовал, что должен к этому тянуться. Для меня он был алхимиком, который искал эликсир жизни, но параллельно обнаруживал какие-то другие смыслы. Всё, что я сам пытаюсь делать, во многом почерпнул от него.