Вывел на сцену: ученики и коллеги простились с Борисом Юханановым

Сумасшедший принц, Икар и Солнечный мальчик. Борис Юхананов для всех был разным. Он был похож на алхимика и на две электростанции сразу, от которых можно освещать целую Москву. Таким запомнили мастера Клим Шипенко, Александр Велединский, Константин Эрнст, Григорий Заславский и многие другие деятели культуры, которые пришли проститься 7 августа с художественным руководителем «Электротеатра Станиславский». Траурная церемония прошла в стенах учреждения, которым режиссер и педагог руководил больше 10 лет. О том, почему с собой люди несли подсолнухи, и о пророческих строках, найденных в телефоне художника, — в репортаже «Известий».
В поисках эликсира жизни.
Десятки людей с цветами у дверей театра — картина привычная. Только в этот раз повод был печальный: 7 августа в стенах «Электротеатра Станиславский» прощались с его художественным руководителем Борисом Юханановым. Режиссер скончался 5 августа в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.
— Совершенно безвременная смерть, — сказал на церемонии ректор ГИТИСа Григорий Заславский. — Я всегда шел на спектакли Бориса как в место познания. Для него театр был территорией, где он сам что-то узнавал и где открывал какие-то новые миры другим, в том числе и мне. Это была уникальная ситуация. Как и то, что он пришел в театр по конкурсу, объявленному тогда департаментом культуры города Москвы, — я не знаю таких примеров. Концепция, которую предложил Борис, была не только самой интересной. Он попал в этот раздираемый противоречиями и конфликтами театр и сумел увлечь его творческой идеей.
В 2013 году название у этой сцены было другое — Московский драматический театр им. К. С. Станиславского. Новый худрук — представитель артхауса и андеграунда — не просто переименовал его в «Электротеатр Станиславский», что отсылает к истории здания, где когда-то был кинотеатр, но и провел реконструкцию, полностью изменил концепцию и репертуар. Можно сказать, перевернул всё вверх дном.
— Я был на очень многих его спектаклях, и для меня это всегда было каким-то шоком: «Так можно? Ничего себе! Это же против всех правил!». И это меня восхищало, — рассказал «Известиям» режиссер Клим Шипенко. — Для меня это человек из детства. Они с моим отцом вместе учились. Общение с Борисом для меня всегда было событием, потому что этот человек обладал огромной энергией и острейшим умом. Я чувствовал, что должен к этому тянуться. Для меня он был алхимиком, который искал эликсир жизни, но параллельно обнаруживал какие-то другие смыслы. Всё, что я сам пытаюсь делать, во многом почерпнул от него.
Был похож на две электростанции сразу.
Театр стал лишь частью творческой биографии Бориса Юхананова, а свое имя он вписал в российскую культуру задолго до этого — основал первую в СССР независимую театральную группу «Театр-Театр», был одним из основателей движения «Параллельное кино» и снимал уникальные кинематографические эксперименты, в мастерской индивидуальной режиссуры (МИР) воспитал не одно поколение творческих деятелей. Зал «Электротеатра», где проходила церемония, был почти битком заполнен учениками, чьи речи на сцене тоже превращались в своего рода эксперимент, перфоманс. Взявшие слово менялись ролями, говорили на каком-то другом языке, понятном только им и их учителю, порой звучали добрые шутки, которые периодически прерывал громкий плач.
Среди гостей были актеры Ульяна Васькович, Александр Синюков, Андрей Емельянов, заслуженный артист России Олег Бажанов, режиссер Александр Велединский, медиаменеджер Константин Эрнст.
— Я познакомился с Борей и братьями Алейниковыми в 1986 году. Боря был похож на две электростанции сразу. От него можно было освещать целую Москву. Он был сразу всем — режиссером, писателем, философом, актером. Он был абсолютно возрожденческим человеком. Потом виделись редко. Он активно меня критиковал, говорил: «Ты что, какое телевидение? Ты же авангардист!» И периодически всё-таки звонил, предлагал разные проекты, — вспоминает Константин Эрнст.
Одним из таких стал проект «Назидание». В названии зашифровано имя Зинедина Зидана, а история посвящена скандальному эпизоду финального матча чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии. Тогда Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци, за что был удален. Будучи поклонником футбола, Борис Юхананов пытался найти ответ на вопрос, почему это произошло, но собственными методами, перенеся игру в область мифологического.
— Это была захватывающая вещь. Я сказал, что покажу это, но четыре часа по телевизору — это невозможно. Он сказал, что попытается сократить. Потом, через неделю, звонит: «Ты знаешь, не получается», — вспомнил Константин Эрнст. — У Бори был цикл «Сумасшедших принцев». Боря и сам был сумасшедшим принцем, потому что нормальные люди работают в бухгалтерии, а произведения искусства создают нарушители норм.
Юхананов создавал не только многочасовые, но и многодневные проекты. Для одних режиссер был сумасшедшим принцем, для других Икаром — так Бориса Юрьевича со сцены, не сдержав слез, назвал режиссер Владимир Клименко, для кого-то — гением. Еще один лик — Солнечный мальчик, именно поэтому многие охапками несли к гробу подсолнухи.
— У всех был свой дядя Боря, свой Борис Юрьевич, каждый его называл по-разному, как и он себя. Кто-то говорил, что он дракон, другие — что это богиня Исида, а для меня он был Солнечным мальчиком, поэтому я с подсолнухами. Он — многоликое божество, — сказал «Известиям» ученик Бориса Юхананова актер Евгений Даль.
Последней слово взяла вдова режиссера Мария Беляева. Она прочитала стихотворение, найденное в его телефоне, которое было написано в мае. Последние строки прозвучали словно предчувствие: «В гроб улягусь, буду сочинять для себя проекты и небес. Так и смерть пройдет. Я вовремя залез».
Похоронили Бориса Юхананова на Троекуровском кладбище.