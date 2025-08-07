На 2 дня Дзержинск останется без воды из-за плановых работ

Информацию предоставила пресс-служба городской администрации.
Причиной отключения является проведение работ по подключению городской водопроводной сети к новой магистрали. По словам Игоря Капранова, директора по производству Дзержинского водоканала, финальным этапом масштабной модернизации станет интеграция водовода со станцией третьего подъема. После этого новая линия будет готова к эксплуатации.
Использование современных материалов позволит значительно улучшить качество воды и снизить вероятность аварий. Подчеркивается, что запуск новой системы будет осуществлен максимально плавно, чтобы избежать гидравлического удара и помутнения воды. Работы специально запланированы на выходные дни, учитывая, что в это время не функционируют детские сады, поликлиники и часть предприятий, а многие жители Дзержинска уезжают за город.
Тем не менее, социальные учреждения, продолжающие работу в этот период, готовы к отсутствию водоснабжения. В Дзержинском перинатальном центре создан достаточный запас технической воды, закуплена питьевая вода в бутылках. Питание пациентов будет организовано с использованием одноразовой посуды, а стерилизация медицинских инструментов будет усилена.
Кроме того, 9 августа ожидается заезд новой смены в детские оздоровительные лагеря. Данные объекты не попадут под отключение водоснабжения, однако персонал подготовил запасы питьевой и технической воды.
На время проведения работ будут организованы пункты выдачи питьевой воды для населения. В Дзержинске будет работать три точки: на улицах Свердлова, 25 и Ленинградской, 17, а также между домами № 20 и № 22 по проспекту Свердлова. Еще три пункта будут доступны в поселке Пушкино: у домов № 4 по Желнинской улице, № 21 по Белинского и № 23 на площади Пушкина.