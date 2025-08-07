На 2 дня Дзержинск останется без воды из-за плановых работ

На время проведения работ будут организованы пункты выдачи питьевой воды для населения. В Дзержинске будет работать три точки: на улицах Свердлова, 25 и Ленинградской, 17, а также между домами № 20 и № 22 по проспекту Свердлова. Еще три пункта будут доступны в поселке Пушкино: у домов № 4 по Желнинской улице, № 21 по Белинского и № 23 на площади Пушкина.