В Уфе застроят жильем квартал у стадиона «Нефтяник»

В Уфе планируется застроить жильем квартал у стадиона «Нефтяник» в Черниковке. Речь идет об участке площадью 8 гектаров между улицами Садовой, Максима Горького, Кемеровской и Новоалександровского шоссе. Постановление о проведении конкурса среди застройщиков на развитие указанной территории появилось на сайте мэрии.
Начальная цена договора застройки — 1,8 млн рублей. Потенциальный девелопер должен вложить в проект как минимум 23,3 млрд рублей, а при подаче заявки — подтвердить наличие 518,2 млн рублей, чтобы гарантировать переселение граждан из аварийных домов. Застройщик также должен будет построить в квартале детсад на 140 мест.
