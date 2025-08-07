Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости Крым. Благоустройство туристического центра города Саки в Крыму выполнено на 44%, работы планируется завершить к концу этого года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк по итогам совещания о реализации нацпроектов.