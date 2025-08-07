Как идет благоустройство туристического центра города Саки в Крыму

«В декабре 2025 года планируется завершить работы по обустройству туркода “Город Саки — источник силы и здоровья”, реализуемого в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. На сегодняшний день строительная готовность — 44%», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава крымского правительства добавил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году из 77 запланированных общественных территорий уже благоустроены 52.
Саки — четвертый город Крыма, который получил субсидию на реализацию проекта по реконструкции исторической части в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Аналогичные работы ранее были произведены в Евпатории, Алупке и Феодосии.
На благоустройство туристического центра города Саки выделены 180 млн рублей. В рамках работ будет создано единое архитектурное пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, питьевыми фонтанчиками, современной системой туристской навигации и инфраструктурой для маломобильных граждан.