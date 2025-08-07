Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 8 августа 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— 250-летия Челябинска, 21, 21/1; Чичерина, 38, 38-А, 38-Б — с 09:30 до 14:00.
Отключение электроэнергии:
— Артиллерийская, 8, 10; Кудрявцева, 35, 5-А — с 12:00 до 15:00;
— Кудрявцева, 20, 20-А; Либединского, 39 — с 09:00 до 15:00;
— пр-т. Победы, 125, 125-А, 127; Ульяны Громовой, 17; Артиллерийская, 29 — с 09:00 до 15:00;
— Двинская, 3, 14, 16; Чайковского, 52, 52-А, 54, 171; пер. 1-й Воркутинский, 2−8 (чет.); пер. 1-й Ижевский, 87-А, 87-Б — с 08:00 до 18:00;
— 3-я Арзамасская, 28, 30; ч/с: Бажова, 2−14; Валдайская, 58−66; Мосальская, 3−26; Лобачевского, 58−85; 1-я Арзамасская, 1−35; 2-я Арзамасская, 1−24, Каракульская, 3−23; 3-я Арзамасская, 4−26 (чет.); Можайского, 30−45; пр-т. Победы, 1−42; Барабинская, 13−32; Гатчинская, 35−43 — с 08:30 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Лиственная, 2 — 22; Кудрина, 5 — с 08:00 до 18:00;
— 2-я Индивидуальная, 12-А-58-В; Свердловский тр., 4-Т, 4-С, 4-Л, 4-И — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Руставели, 15, 16, 20, 22, 24; пер. Руставели, 2; Барбюса, 15, 17, 19; Пограничная, 17; Коммунаров, 13 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Коммунистическая, 6, 6-А, 7, 8, 10, 10-А; Сталеваров, 1-А, 3, 3-А, 3-Б, 5-А, 10, 14, 16, 16-А, 18, 20, 20-А, 22, 26, 28-А, 30; Дегтярева, 1, 2, 3, 4, 4-А, 5, 5-А, 6, 7, 8, 7-А, 9, 9-А, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22-А, 31, 33, 32, 35, 37, 40, 40-А, 41, 42, 43, 43-А, 45; Трудовая, 1, 3, 3-А, 5-А, 7, 9-А, 11, 15, 17-А, 18, 19, 21, 23, 25-А, 25-Б, 27-А, 27-Б, 28, 29, 29-А, 31, 33, 35, 35-А; 60-летия Октября, 2, 3, 3-А, 4, 5, 6, 6-А, 7, 8, 10, 14, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 20, 20-А, 22, 22-А, 24, 24-А, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34, 36, 38, 38-А, 40, 42, 44, 46, 46-А, 48, 48-А, 50, 52, 56; Румянцева, 1, 3, 5; Вахтангова, 1, 2, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 8, 10, 10-А; Приборостроителей, 1, 1-А, 3-А, 4, 6, 8-А, 10, 10-А, 12, 16-А, 18-А, 22; Вишнегорская, 6, 8, 10-А, 12, 14, 16, 18; Лазурная, 1, 2, 3, 6, 8-А, 10, 10-А, 12, 14, 14-А; Павелецкая, 36; Лазурная, 16; Коммунистическая, 2-А — с 10:00 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Жукова, 44-А; 50-летия ВЛКСМ, 33 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кропоткина, 10 (подъезд 10); Паровозная, 1 (подъезды 1, 2); Заслонова, 1 (подъезды 1−3) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 110 — с 08:00 до 17:00.
— Шаумяна, 118; Загородная, 10, 18; 1-я Окружная, 3; 2-я Окружная, 1; Елькина, 110 — с 09:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Комарова, 74−80; пер. Паросиловой, 7−28; Слаботочный, 9−26; 2-й пер. Лермонтова, 3−9; Мамина, 102; Мечникова, 39, 38 — с 08:00 до 14:00;
— ч/с: Комарова, 84−88; Победы, 12−53; пер. Конвейерный, 8−25; 2-й пер. Лермонтова, 11−17; Мечникова, 41−47 — с 13:00 до 16:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Витебская, 1-А (подъезды 3, 4), 1-Б (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 8 августа, с 9:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Героев Танкограда.
Будьте внимательны и осторожны!