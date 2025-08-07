В Нижнем Новгороде врачи пришили мужчине руку, отрезанную пилой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг — РИА Новости. Врачи клиники Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде пришили руку пациенту, отрезавшему ее дисковой пилой, сообщила пресс-служба вуза.
Мужчину доставили в отделение травматологии и ортопедии из города Семенова Нижегородской области, где ему оказали первую помощь после несчастного случая во время работы с дисковой пилой.
«Пациент поступил с практически отделенной частью руки чуть выше лучезапястного сустава. Отсеченная конечность держалась лишь на лоскуте кожи шириной в 2−3 сантиметра. Пострадавшему была выполнена реплантация — хирургическое приживление части конечности», — сообщается в Telegram-канале вуза.
По словам травматолога-ортопеда Университетской клиники ПИМУ Сергея Петрова, операция длилась 2,5 часа. Врачи провели ювелирную работу, соединив с помощью специальных микрохирургических инструментов сосуды, нервы и сухожилия поврежденного части руки. Отмечается, что у пациента хорошие шансы на сохранение жизнеспособности руки — она еще в гипсе, но мужчина уже пробует шевелить пальцами.
После пребывания в стационаре Университетской клиники ПИМУ мужчина будет наблюдаться врачами по месту жительства, затем, примерно через месяц, приедет на контрольный осмотр, после чего ему предстоит длительная реабилитация.