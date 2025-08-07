В Нижнем Новгороде врачи пришили мужчине руку, отрезанную пилой

По словам травматолога-ортопеда Университетской клиники ПИМУ Сергея Петрова, операция длилась 2,5 часа. Врачи провели ювелирную работу, соединив с помощью специальных микрохирургических инструментов сосуды, нервы и сухожилия поврежденного части руки. Отмечается, что у пациента хорошие шансы на сохранение жизнеспособности руки — она еще в гипсе, но мужчина уже пробует шевелить пальцами.