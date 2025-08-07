ВСМ Москва — Петербург включили в проект будущей схемы столичного метро

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы на 2026−2030 годы, сообщил инфоцентр ВСМ.
«Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург включена в карту развития рельсового каркаса столицы, разработанную к 2030 году. Реализация проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург — это важный шаг в формировании сети высокоскоростных железных дорог, которая в будущем охватит около 80% населения России», — говорится в сообщении.
Запуск первого этапа сети ВСМ по маршруту Москва — Санкт-Петербург намечен на 2028 год. Магистраль объединит Центральный и Северо-Западный федеральные округа, где проживает около 30% населения страны, а путь из центра Москвы до центра Санкт-Петербурга будет занимать чуть более 2 часов. Специально для ВСМ создается самый быстрый поезд в стране, способный разгоняться до 400 км/ч.
«Включение высокоскоростной железнодорожной магистрали в проект будущей схемы московского метро подчеркивает стратегическое значение проекта для формирования современной, комфортной и доступной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей быстрое сообщение между регионами страны», — отмечается в сообщении.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.