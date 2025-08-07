Морские берега в Ростовской области разрушаются со скоростью до 6 метров в год

В некоторых районах, например у села Петрушино, скорость разрушения берегов достигает 5,7 метра в год. Вблизи села Весело-Вознесенка — от 0,1 до 5,6 метра в год, в районе села Порт-Катон — от 1,2 до 3,6 метра в год.