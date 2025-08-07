Морские берега в Ростовской области разрушаются со скоростью до 6 метров в год

Берега Таганрогского залива Азовского моря в Ростовской области теряют до 6 метров суши в год. Разрушение происходит из-за негативного влияния природных и техногенных процессов, говорится в «Экологическом вестнике Дона» минприроды региона.
Обследования 2024 года показали, что абразия берегов усиливается, особенно на участках без пляжей. Ситуацию усугубляют юго-западные и западные нагоны, а также перепады уровня воды от 1,5 до 2 метров во время восточного ветра.
В некоторых районах, например у села Петрушино, скорость разрушения берегов достигает 5,7 метра в год. Вблизи села Весело-Вознесенка — от 0,1 до 5,6 метра в год, в районе села Порт-Катон — от 1,2 до 3,6 метра в год.
Эрозии подвержены 84% из 229 км береговой линии Таганрогского залива и Миуского лимана на территории региона. При этом берегозащитные сооружения, построенные в 1970—1980 годах, охватывают лишь половину нуждающегося в защите побережья и находятся в неудовлетворительном состоянии.
Специалисты отмечают, что ситуацию также ухудшают стихийные постройки вблизи воды. Для решения проблемы требуется комплексный подход и современные берегозащитные технологии.
