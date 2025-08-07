Ричмонд
+23°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарские таможенники выявили более 1 млн единиц товара с нарушениями за полгода

С января по июнь 2025 года мобильные группы Самарской таможни проверили около 13 000 транспортных средств на российско-казахстанском участке.

С января по июнь 2025 года мобильные группы Самарской таможни проверили около 13 000 транспортных средств на российско-казахстанском участке. Количество выявленных нарушений выросло.

Основные нарушения касаются:

— ввоза товаров из списка «изъятия» (ограниченных для перемещения),

— несоблюдения фитосанитарных и ветеринарных требований,

— попыток ввоза санкционной продукции.

Также таможенники фиксируют случаи перевозки:

— наркотиков и прекурсоров,

— товаров двойного и военного назначения.

По итогам проверок возбуждено:

— 376 дел об административных правонарушениях,

— 17 уголовных дел.

Суды передали в собственность государства более 1 млн единиц товаров. Часть имущества — 35,7 тыс. единиц (обувь, рюкзаки, носки, телефоны, масла и автомобили) — направлена на нужды специальной военной операции.

Ранее мы писали, что мэр Самары Иван Носков сообщил, что свалку в поселке Рубежное уберут за 2 года.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.