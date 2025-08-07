Самарские таможенники выявили более 1 млн единиц товара с нарушениями за полгода

С января по июнь 2025 года мобильные группы Самарской таможни проверили около 13 000 транспортных средств на российско-казахстанском участке. Количество выявленных нарушений выросло.
Основные нарушения касаются:
— ввоза товаров из списка «изъятия» (ограниченных для перемещения),
— несоблюдения фитосанитарных и ветеринарных требований,
— попыток ввоза санкционной продукции.
Также таможенники фиксируют случаи перевозки:
— наркотиков и прекурсоров,
— товаров двойного и военного назначения.
По итогам проверок возбуждено:
— 376 дел об административных правонарушениях,
— 17 уголовных дел.
Суды передали в собственность государства более 1 млн единиц товаров. Часть имущества — 35,7 тыс. единиц (обувь, рюкзаки, носки, телефоны, масла и автомобили) — направлена на нужды специальной военной операции.
Ранее мы писали, что мэр Самары Иван Носков сообщил, что свалку в поселке Рубежное уберут за 2 года.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.