Какая погода будет в Казахстане 8 августа

В Абайской области на западе, севере, в центре дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на западе, севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 23−28, на юге области 32 тепла.
В Акмолинской области на западе, юге, востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, юге, востоке порывы 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на северо-востоке области 5, днем 17−22 тепла.
В Актюбинской области днем на севере, востоке дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на востоке области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25, днем 29−34, на северо-востоке области 26 тепла, на юге области сильная жара 37 градусов.
В Алматинской области днем в предгорных районах небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем в предгорных, горных районах области порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, в горных районах области 5−10 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 20−25 тепла.
В Атырауской области без осадков. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 21−26 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, днем на севере, востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке области 5, на юге области 18 тепла, днем 23−28, на востоке области 20, на юге области 30 тепла.
В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15- 20, в горных районах области 10, днем 32−37, в горных районах области 29 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, в центре, горных районах области 6−11 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах области 25 тепла.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на юге области 25 тепла, днем сильная жара 30- 35 градусов.
В Карагандинской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, временами сильный дождь, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юге области 19 тепла, днем 20−25, на севере области 17, на юге области 30 тепла.
В Костанайской области на западе, востоке, юге дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 18, днем 19−24, на юге области 27−32 тепла.
В Кызылординской области без осадков. Днем в центре, на севере области пыльная буря. Ветер западный 9−14, днем в центре, на севере области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 36−41 градусов.
В Мангистауской области днем на северо-западе дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо- западный 9−14, днем на западе, в центре области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 22−27 тепла, днем сильная жара 35−40 градусов, на северо-западе области 32 тепла.
В Павлодарской области дождь, гроза, ночью на западе, севере, востоке сильный дождь, шквал. Ветер северо- восточный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 18−23 тепла.
В Северо-Казахстанской области на севере, востоке, юге дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный ночью 9−14, на севере, востоке, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, днем 17−22 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 34−39, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области утром и днем на севере, востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 15 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, на востоке области 28 тепла.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, временами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 19−21 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 32−34 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 36−38 тепла.