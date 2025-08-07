Какая погода будет в Казахстане 8 августа

АЛМАТЫ, 7 авг — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, днем на севере, в центре страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью и утром на севере, востоке страны — туман.