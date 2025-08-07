На Башкирии обрушится град

Жителям Башкирии стоит быть готовыми к резким изменениям погоды. По словам республиканских синоптиков, солнце будет меняться на тучи, а в некоторых районах прогнозируются ливни и град.
Так, в пятницу, 8 августа, 8 августа ожидается переменчивая погода с кратковременными осадками. В некоторых районах пройдут сильные ливни с грозами, а днем возможен град. Ветер юго-восточный, умеренной силы, но местами возможны резкие порывы до сильных. По информации метеорологов, днем воздух прогреется до +21…+26°C.
В субботу, 9 августа, погода останется неустойчивой. Кратковременные дожди и грозы продолжат идти местами, с локальным градом в дневные часы. Ветер сменится на юго-восточный и восточный, сохраняя умеренную силу, но во время гроз возможны шквалистые усиления. Ночью столбики термометров покажут +11…+16°C, днем — +20…+25°C.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.