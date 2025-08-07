II цифровой форум фонда «Защитники Отечества» состоялся в Калуге

МОСКВА, 7 авг — РАПСИ. II Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества» завершился в Калуге. Он прошел в рамках форума «Цифровая эволюция» в федеральном технопарке профессионального образования «Профессионалитет».
Участники обсудили цифровую трансформацию комплексного сопровождения ветеранов СВО и членов их семей, а также предоставления им мер социальной поддержки, в том числе посредством Государственной информационной системы (ГИС) «Защитник Отечества».
«Системная цифровизация — залог успешного исполнения миссии фонда по всесторонней поддержке ветеранов и их семей. Государственная информационная система “Защитник Отечества” поможет вести клиентский путь героев и их близких, которые обращаются в фонд, видеть статистику, эффективно распределять нагрузку сотрудников. Главная цель — оптимизировать рабочие процессы и дать возможность социальным координаторам больше времени уделять поддержке героев СВО и членов их семей», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В рамках форума обсудили, в частности, внедрение ГИС «Защитник Отечества» в работу фонда. Фонд планирует уже в этом году подключить к системе все филиалы.
«ГИС “Защитник Отечества” — это фундамент, на котором строится цифровая трансформация фонда. Система позволяет в электронном виде формировать планы сопровождения, мониторить их исполнение и собирать обратную связь», — подчеркнул заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.
В ходе мероприятия также рассмотрели положительный опыт внедрения ГИС «Защитник Отечества» в Липецкой области. В настоящее время 100% подопечных регионального филиала заведены в ГИС. Центральный аппарат фонда регулярно собирает обратную связь об использовании системы — представители различных филиалов в регионах выступают на еженедельных совещаниях в режиме ВКС.
«Все сотрудники филиала успешно прошли обучение на специальной платформе, имеют необходимые навыки и компетенции для работы в ГИС, которые помогают им в ежедневной работе», — рассказал руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Липецкой области Андрей Поляков.
На форуме также наградили лучшие региональные IT-команды фонда.