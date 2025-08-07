II цифровой форум фонда «Защитники Отечества» состоялся в Калуге

«Системная цифровизация — залог успешного исполнения миссии фонда по всесторонней поддержке ветеранов и их семей. Государственная информационная система “Защитник Отечества” поможет вести клиентский путь героев и их близких, которые обращаются в фонд, видеть статистику, эффективно распределять нагрузку сотрудников. Главная цель — оптимизировать рабочие процессы и дать возможность социальным координаторам больше времени уделять поддержке героев СВО и членов их семей», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.